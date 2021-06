Chapelle Notre-Dame de Locmaria – Landévant (56) Notre-Dame de Locmaria, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Landévant.

Entrer dans une chapelle de nuit ? C’est possible ! Rendez-vous le vendredi 2 juillet à partir de 21h. Cette chapelle datée du XIIIe siècle est inscrite aux Monuments Historiques. Ses peintures murales figurent parmi les plus anciennes du Morbihan. La charpente peinte participe au caractère remarquable de cet édifice. Les chapiteaux sculptés ont un air mystérieux… Durant cette soirée, la commune de Landévant et Détour d’Art vous invitent à découvrir ces décors colorés d’un autre point de vue et à comprendre leur signification. Les enfants aussi découvriront cette chapelle autrement à travers un petit jeu de piste.

Les couleurs et symboles de Notre-Dame de Locmaria – Découverte des peintures murales, chapiteaux sculptés et de la charpente peinte de cette chapelle du XIIIe siècle.

Notre-Dame de Locmaria 56690 Landévant



