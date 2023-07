Visite de cette chapelle : un joyau religieux du XVIIIe siècle au cœur du Carladez Chapelle Notre-Dame de Lez Taussac Catégories d’Évènement: Aveyron

Visite de cette chapelle : un joyau religieux du XVIIIe siècle au cœur du Carladez

Dimanche 17 septembre, 14h00
Chapelle Notre-Dame de Lez
Gratuit. Entrée libre.

Construite au XVIIIe siècle, Notre-Dame de Lez possède les caractéristiques des édifices religieux typiques du Carladez avec ses murs en schiste, basalte ou granit apparents, ainsi qu'un clocher à peigne ou clocher-mur. L'édifice fut restauré en 1837. Il s'agit d'un sanctuaire marial et d'un lieu de pèlerinage qui abrite des statues du XVIIIe siècle, notamment celles de sainte Marthe et Marie-Madeleine. Selon la légende, la statue de la Vierge a été trouvée dans un vieux châtaignier.

Chapelle Notre-Dame de Lez
Le bourg, 12600 Taussac
Taussac 12600 Aveyron Occitanie
05 65 66 02 45

Accès par la route. Stationnement facile.

