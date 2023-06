Laissez-vous guider dans une charmante chapelle du XIVe siècle Chapelle Notre-Dame de Laval Saint-André-de-Najac Saint-André-de-Najac Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-André-de-Najac Laissez-vous guider dans une charmante chapelle du XIVe siècle Chapelle Notre-Dame de Laval Saint-André-de-Najac, 16 septembre 2023, Saint-André-de-Najac. Laissez-vous guider dans une charmante chapelle du XIVe siècle 16 et 17 septembre Chapelle Notre-Dame de Laval Gratuit. Entrée libre. Cette charmante chapelle du XIVe siècle vous ouvre ses portes à l’occasion d’une visite guidée. Découvrez dans cet édifice restauré en 1993, un mobilier d’exception tel qu’une chaise de prêtre en ronce de noyer, une très belle chaire en bois sculpté et trois retables baroques du XVIIe siècle. Prenez le temps de découvrir cette petite église à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Chapelle Notre-Dame de Laval Le Bourg, 12270 Saint-André-de-Najac Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie 06 37 70 83 81 Cette chapelle du XIVe siècle contient trois retables baroques du XVIIe siècle. Elle a été restaurée en 1993. Elle contient aussi une chaise de prêtre en ronce de noyer et une très belle chaire en bois sculpté. Parking, accès handicapé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

