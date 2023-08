Portes ouvertes et expositions Chapelle Notre-Dame de Lannelou Montauban-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Montauban-de-Bretagne Portes ouvertes et expositions Chapelle Notre-Dame de Lannelou Montauban-de-Bretagne, 17 septembre 2023, Montauban-de-Bretagne. Portes ouvertes et expositions Dimanche 17 septembre, 10h00 Chapelle Notre-Dame de Lannelou Entrée gratuite À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la chapelle de Lannelou ouvre ses portes. Cette chapelle est classée aux monuments historiques depuis 1942. Pierre Hée et Pierre Satie, passionnés de maquettes, exposeront des bateaux, des trains ou voitures. Chapelle Notre-Dame de Lannelou Lannelou, 35360, Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne 35360 Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.montauban-de-bretagne.fr/contacts/chapelle-de-lannelou/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090634;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-notre-dame-de-lannelou-montauban-de-bretagne/f0aaffea-bfd7-4cd3-8e3a-75aa1ac2712f Sans doute ancienne chapelle frairienne, lieu de pèlerinage suivi. Cette chapelle particulière présente un plan rectangulaire juxtaposant deux constructions. Le chœur semble plus ancien que la nef, et pourrait avoir conservé des éléments d’époque romane. La porte d’entrée occidentale est en plein cintre, surmontée d’un arc brisé à plusieurs voussures, orné de pinacles et d’une archivolte à choux frisés. La façade sud est percée d’une fenêtre en tiers-point, à deux meneaux, et d’une porte semblable à celle de la façade occidentale. Un petit campanile, couvert d’un toit en bâtière, se dresse à l’est. A l’intérieur, des restes de fresque sont visibles sur le tympan des arcs brisés surmontant les autels. Sur la charpente, les tirants à têtes sculptées reposent sur des corbeaux ornés de masques humains.

Cette chapelle est classée aux monuments historiques depuis 1942. Cette ancienne chapelle du XVe siècle n’ouvre ses portes que deux fois par an (pour son pardon, le lundi de Pentecôte, et lors des Journées Européennes du Patrimoine). La chapelle, longée par le petit ruisseau du Goulas, se situe sur la commune de Montauban-de-Bretagne, le long de la RN12. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ville de Montauban-de-Bretagne
Lieu Chapelle Notre-Dame de Lannelou Adresse Lannelou, 35360, Montauban-de-Bretagne Ville Montauban-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine
latitude longitude 48.222519;-2.105706

