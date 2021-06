Termignon termignon Savoie, Termignon Chapelle Notre Dame de la Visitation termignon Termignon Catégories d’évènement: Savoie

Termignon

Chapelle Notre Dame de la Visitation termignon, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Termignon. Chapelle Notre Dame de la Visitation

termignon, le samedi 18 septembre à 15:30 Entrée libre

Fondée en 1536 au lieu-dit du Poivre, elle a servi au 17ème siècle de sanctuaire de répit. D’abord connue sous le vocable de l’Annonciation, elle a été dédiée à la Visitation au 19ème siècle termignon Chemin des Jardins Termignon Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Termignon Étiquettes évènement : Autres Lieu termignon Adresse Chemin des Jardins Ville Termignon lieuville termignon Termignon