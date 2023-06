Visite chapelle Notre Dame de la Salette à La Bohalle. Chapelle Notre Dame de La salette La Bohalle Loire-Authion, 16 septembre 2023, Loire-Authion.

Visite gratuite de la chapelle Notre Dame de la Salette pour les journées européennes du patrimoine ouverte à tout public.

Chapelle Notre Dame de La salette La Bohalle 30 rue du bas chemin 49800 La BOHALLE Loire-Authion 49800 La Bohalle Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 71 52 41 45 https://www.chapellesalettelabohalle.wordpress.com Chapelle construite fin du 18ème siècle en schiste ardoisier et tuffeau par l’abbé Tranchant curé de la paroisse de La Bohalle à l’époque. Face à l’entrée se trouve une esplanade pour les messes en plein air. A l’intérieur on y trouve des tapisseries D’Etienne Auffray et à l’extérieur un statuaire des apparitions de la vierge ainsi qu’un rosaire en fonte accroché aux murs. Ce lieu est accessible à tous en extérieur mais pas de rampe pour accéder à l’intérieur. Toutefois il n’y a qu’une marche pour acceder à l’intérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Comité de sauvegarde de la chapelle N D de la Salette.