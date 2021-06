La Bohalle Chapelle Notre-Dame de la Salette La Bohalle, Maine-et-Loire Chapelle Notre-Dame de la Salette Chapelle Notre-Dame de la Salette La Bohalle Catégories d’évènement: La Bohalle

Chapelle construite en 1890, consacrée à l’apparition de la Vierge Marie à La Salette en Isère. L’intérieure est resté tel que la voulu le curé Tranchant: ornementations, vitraux, peintures d’Etienne Audfray, messages de la vierge aux enfants. A l’extérieur sur l’esplanade nombreuses statues, calvaire et grotte. La chapelle est ouverte pour une visite libre avec présence d’un bénévole pour répondre à vos questions Chapelle Notre-Dame de la Salette 28 rue du Bas chemin, 49800 La Bohalle La Bohalle La Bohalle Maine-et-Loire

