Cet évènement est passé “Le baroque intime“ : chapelle et violoncelle Chapelle Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Les Contamines-Montjoie “Le baroque intime“ : chapelle et violoncelle Chapelle Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie, 14 octobre 2023, Les Contamines-Montjoie. “Le baroque intime“ : chapelle et violoncelle Samedi 14 octobre, 15h00 Chapelle Notre-Dame de la Gorge Découvrez la chapelle de Notre-Dame de la Gorge, construite au début du XVIIIe siècle dans le style baroque. Un éclairage sur l’art et l’architecture baroque sera accompagné par le violoncelliste Jakob Clasen. Au programme, des suites de Bach, compositeur baroque contemporain de la chapelle, à l’origine église de la paroisse de la Gorge et inscrite monument historique depuis 2015. Chapelle Notre-Dame de la Gorge 3782, Route de La gorge Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00 Association Mémoire, Histoire et Patrimoine des contamines-Montjoie Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Les Contamines-Montjoie Autres Lieu Chapelle Notre-Dame de la Gorge Adresse 3782, Route de La gorge Les Contamines-Montjoie Ville Les Contamines-Montjoie Departement Haute-Savoie Lieu Ville Chapelle Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie latitude longitude 45.791472;6.715977

Chapelle Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les contamines-montjoie/