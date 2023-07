Randonnée et Théâtre des Calanques Chapelle Notre Dame de La Garde La Ciotat, 22 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Cet événement à la fois sportif et culturel est organisé par l’association La Ciotat Culture en partenariat avec le Parc National des Calanques, France Bleu Provence et le Journal La Provence, dans le respect des règles du parc..

2023-07-22 09:00:00 fin : 2023-07-22 12:00:00. .

Chapelle Notre Dame de La Garde Traverse Notre Dame de La Garde

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This sporting and cultural event is organised by the association La Ciotat Culture in partnership with the Parc National des Calanques, France Bleu Provence and the newspaper La Provence, in accordance with the rules of the national park.

Este acontecimiento deportivo y cultural está organizado por la asociación La Ciotat Culture en colaboración con el Parc National des Calanques, France Bleu Provence y el periódico La Provence, de acuerdo con las normas del parque nacional.

Diese sowohl sportliche als auch kulturelle Veranstaltung wird vom Verein La Ciotat Culture in Partnerschaft mit dem Nationalpark Calanques, France Bleu Provence und der Zeitung La Provence organisiert, wobei die Regeln des Nationalparks eingehalten werden.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de La Ciotat