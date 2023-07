Expositions artistiques Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix Marciac, 16 septembre 2023, Marciac.

Expositions artistiques 16 et 17 septembre Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, veuillez envoyer un mail à cette adresse-mail : mcpt.marciac@gmail.com ou contacter ce numéro : 06 82 80 32 21

Venez découvrir diverses expositions artistiques.

Pour plus d’informations sur le lieu, vous pouvez visionner cette vidéo : https://youtu.be/XLOZV4unrZ0

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/XLOZV4unrZ0 »}] La chapelle Notre-Dame-de-la-Croix, site marial depuis 1654 et lieu de pèlerinage le lundi de Pentecôte depuis 1814, a contribué à la notoriété de la bastide de Marciac. Une tradition d’accueil qui a continuellement évolué, accordant une place de plus en plus importante à la musique, aux arts et à la culture, pour le plaisir de tous. Cet accueil se veut inconditionnel et s’apprécie le mieux dans ce lieu cultuel qui s’ouvre au culturel.

Lors de votre visite, vous aurez accès à une très belle exposition sur l’histoire du clocher de l’église de Marciac, ainsi qu’à des œuvres d’artistes contemporains et à la photographie de la nature transfigurée.

Le calme et la sérénité imprègnent ce site et ce lieu cultuel exceptionnel, ne laissant personne indifférent. À voir absolument pour comprendre ! Parking. Accès pour personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

