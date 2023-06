Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, Kersaint-Landunvez (29) Chapelle Notre-Dame de Kersaint Kersaint Kersaint Catégories d’Évènement: Finistère

Kersaint Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, Kersaint-Landunvez (29) Chapelle Notre-Dame de Kersaint Kersaint, 1 juillet 2023, Kersaint. Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, Kersaint-Landunvez (29) Samedi 1 juillet, 21h00 Chapelle Notre-Dame de Kersaint Entrée libre Vous êtes toutes et tous conviés à participer à cette Nuit des églises organisée par la paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise ! C’est place Sainte-Haude, sur le parking, que Florence le Dreff, conteuse, vous embarquera pour une petite promenade ponctuée d’histoires de mer, de marins et de bateaux, qui vous feront découvrir des merveilles de la chapelle.

A l’intérieur un chœur lyrique dirigé par Bertrand Roudot vous bercera avec des œuvres de Gounod, Listz, Pergolese Chapelle Notre-Dame de Kersaint 2 Pl. Sainte-Haude, 29840 Landunvez Kersaint 29840 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « bertrand.roudot@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Finistère, Kersaint Autres Lieu Chapelle Notre-Dame de Kersaint Adresse 2 Pl. Sainte-Haude, 29840 Landunvez Ville Kersaint Departement Finistère

