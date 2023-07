Découverte de la fontaine de Kernitron Chapelle Notre-Dame de Kernitron Lanmeur, 15 septembre 2023, Lanmeur.

Découverte de la fontaine de Kernitron 16 et 17 septembre Chapelle Notre-Dame de Kernitron Libre accès à la fontaine

Venez découvrir la belle fontaine de Kernitron située près de la chapelle de Kernitron (actuellement en travaux). Un panneau explicatif sera installé pour faire découvrir les pratiques et croyances liées à cette fontaine.

Chapelle Notre-Dame de Kernitron Kernitron, 29620, Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne 02 98 67 51 26 http://lanmeur.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090056;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-notre-dame-de-kernitron-a-lanmeur Chapelle de pèlerinage, église de l’ancien prieuré de Kernitron. La nef romane est la partie la plus ancienne. La façade ouest comprend un petit porche et une fenêtre à rose flamboyante. Le porche sud est surmonté d’un gâble et orné d’un tympan représentant le Christ en majesté entouré des symboles des quatre Evangélistes. La croisée du transept est surmontée d’un clocher carré, avec lucarnes et pinacles d’angle. Une tourelle d’escalier ronde le flanque. La nef est couverte d’une voûte en berceau en bois peint, et est divisée par six colonnes aux chapiteaux et entraits à décor géométrique et floral. Le carré du transept est formé de quatre grandes arcades brisées et outrepassées, retombant vers la nef et du côté sud sur d’épais massifs ronds.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00

