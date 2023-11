Journées d’Amitié des 1er 2 et 3 décembre : Chapelle Notre Dame de Grâce 4 rue Fondary 75015 PARIS Chapelle Notre Dame de Grâce Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Trouvez sur un seul lieu vos cadeaux de Noël et de fin d’année !

Jouets, livres (roman, histoire, religion, jeunesse, …), objets de brocante et d’artisanat (porcelaine, broderie, couture,..), bijoux, alimentation, produits régionaux, huitres, fromages, patisserie, confiserie, vins, champagne, décoration de Noël, fleurs, vètements – chaussures enfants et adultes, sacs à main, et plein d’autres choses encore…!!!

Et profitez de l’exposition de tableaux d’artiste sur le thème « Hasard Heureux ? » tout en vous désaltérant au salon de thé !

Venez nombreux en famille et avec des amis.

Parking gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T14:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

2023-12-03T14:30:00+01:00 – 2023-12-03T18:30:00+01:00