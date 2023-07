Visite guidée de la Côte de Grâce, ses villas et sa sa chapelle Chapelle Notre-Dame de Grâce Équemauville Catégories d’Évènement: Calvados

Visite guidée de la Côte de Grâce, ses villas et sa sa chapelle

Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h30

Chapelle Notre-Dame de Grâce

Durée 1h. Entre jardins et bord de Seine, déambulation sur le plateau de la Côte de Grâce Le château du XIXe siècle et d'autres belles demeurres qui rappellent les villas sur le front de mer des stations balnéaires, la chapelle Notre Dame de Grâce et jardin du presbythère; laissez-vous guider pour découvrir l'histoire et l'architecture de ces lieux et admirer le point de vue remarquable sur l'estuaire.

Chapelle Notre-Dame de Grâce
Rue charrière de Grâce,14600 Équemauville
Équemauville 14600 Calvados Normandie

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

