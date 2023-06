Une exposition immersive dans le patrimoine de la métropole de Montpellier Chapelle Notre-Dame de Baillarguet Montferrier-sur-Lez, 16 septembre 2023, Montferrier-sur-Lez.

Une exposition immersive dans le patrimoine de la métropole de Montpellier 16 et 17 septembre Chapelle Notre-Dame de Baillarguet Gratuit. Entrée libre.

Lors de cette visite, vous aurez l’occasion d’explorer une exposition commentée intitulée : « Les églises romanes du territoire de la métropole de Montpellier ». Cette exposition mettra en avant les églises romanes qui existent encore aujourd’hui, celles qui sont en ruines, ainsi que celles qui ont malheureusement disparu. Ces églises faisaient partie de l’abbaye de Maguelone, qui a connu une période florissante aux XIe et XIIe siècles grâce à sa prospérité issue du commerce sur le Lez et du port de Lattes. Ces activités commerciales ont favorisé le développement économique de Montpellier, notamment à travers la diversité des moulins présents le long du Lez.

Dans la zone d’influence de Maguelone, de nombreuses églises ont été construites ou agrandies. Malgré les épreuves subies au fil des siècles, telles que les guerres, les incendies, les épidémies et les actes de vandalisme, certaines de ces églises ont résisté et représentent aujourd’hui de manière remarquable l’Art roman local.

L’exposition, entièrement gratuite, se compose de 17 panneaux richement illustrés. Elle retrace l’histoire de ces églises, met en lumière leur architecture souvent construite en utilisant la technique de l’opus montpelliensis, et présente de nombreux détails sur les sculptures présentes à l’intérieur et à l’extérieur des édifices, tels que les chapiteaux et les modillons.

Pour agrémenter votre visite, des commentaires seront proposés à 15h et à 17h les samedi 16 et dimanche 17 septembre.

Vous aurez également la possibilité d’acquérir une brochure spécialement éditée pour cette exposition, disponible à la vente sur place au prix de 15 €. De plus, le livre : « Le Lez, histoire et vie d’un fleuve singulier », réalisé en 2020 à partir de nombreuses recherches sur le patrimoine de cette région, sera également disponible à l’achat.

Profitez de cette occasion unique pour découvrir ces trésors architecturaux et plonger dans l’histoire fascinante de cette petite région.

Chapelle Notre-Dame de Baillarguet Chemin de Notre-Dame de Baillarguet, 34980 Montferrier-sur-Lez Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie https://baillarguet.com La chapelle de Baillarguet, qui accueillera l’exposition intitulée : « Les églises romanes de la métropole de Montpellier », est un édifice datant du XVIIe siècle. Elle se trouve au cœur d’un ancien hameau qui a été intégré à Montferrier-sur-Lez en 1813. Actuellement, la chapelle abrite l’association Les Amis de la Chapelle de Baillarguet, qui organise diverses activités telles que des conférences, des expositions et des promenades le long de la rivière Lez. De plus, l’association édite des brochures mettant en valeur le patrimoine historique, économique et naturel de cette charmante région. Parking gratuit à l’entrée du hameau, puis 200 m à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Gabard