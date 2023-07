Exposition de Mireille Camus Chapelle Notre Dame Carennac, 3 juillet 2023, Carennac.

Carennac,Lot

Ne manquez pas de faire un tour à Carennac pour voir les œuvres d’art de notre amie et voisine, le merveilleux monde coloré de Mireille Camus dans un cadre magnifique, Mireille Camus, peintre en liberté

Accès libre et gratuit par le parc du Château.

2023-07-03 14:00:00 fin : 2023-07-09 19:00:00. EUR.

Chapelle Notre Dame

Carennac 46110 Lot Occitanie



Don’t miss a visit to Carennac to see the works of art of our friend and neighbor, the wonderfully colorful world of Mireille Camus in a magnificent setting, Mireille Camus, peintre en liberté

Free access via the Château grounds

No se pierda una visita a Carennac para contemplar las obras de arte de nuestra amiga y vecina, el maravilloso y colorido mundo de Mireille Camus en un magnífico marco, Mireille Camus, peintre en liberté

Acceso libre por el recinto del castillo

Versäumen Sie nicht, einen Ausflug nach Carennac zu machen, um die Kunstwerke unserer Freundin und Nachbarin zu sehen, die wunderbare bunte Welt von Mireille Camus in einem wunderschönen Rahmen, Mireille Camus, peintre en liberté

Freier und kostenloser Zugang über den Schlosspark

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Vallée de la Dordogne