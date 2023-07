La Luciole : Concert Horspiste Chapelle Notre Dame Bellegarde-en-Marche, 22 juillet 2023, Bellegarde-en-Marche.

Bellegarde-en-Marche,Creuse

La Luciole vous invite à passer l’été 2023 à la chapelle de Bellegarde-en-Marche!

Concert du duo Horspiste : Flûte et harpe.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Chapelle Notre Dame

Bellegarde-en-Marche 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



La Luciole invites you to spend the summer of 2023 at the Bellegarde-en-Marche chapel!

Concert by duo Horspiste: Flute and harp

La Luciole le invita a pasar el verano de 2023 en la capilla de Bellegarde-en-Marche

Concierto del dúo Horspiste: flauta y arpa

La Luciole lädt Sie ein, den Sommer 2023 in der Kapelle von Bellegarde-en-Marche zu verbringen!

Konzert des Duos Horspiste: Flöte und Harfe

Mise à jour le 2023-07-11 par Marche et Combraille en Aquitaine