La Luciole : Exposition « Le fil de la vie » Chapelle Notre Dame Bellegarde-en-Marche, 13 juillet 2023, Bellegarde-en-Marche.

Bellegarde-en-Marche,Creuse

La Luciole vous invite à passer l’été 2023 à la chapelle de Bellegarde-en-Marche!

Exposition de Marie Laure Romanet-Prin de 15h à 18h « Le fil de la vie ».

2023-07-13 fin : 2023-07-17 18:00:00. .

Chapelle Notre Dame

Bellegarde-en-Marche 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



La Luciole invites you to spend the summer of 2023 at the Bellegarde-en-Marche chapel!

Exhibition by Marie Laure Romanet-Prin from 3pm to 6pm « Le fil de la vie » (The thread of life)

La Luciole le invita a pasar el verano de 2023 en la capilla de Bellegarde-en-Marche

Exposición de Marie Laure Romanet-Prin de 15:00 a 18:00 « Le fil de la vie » (El hilo de la vida)

La Luciole lädt Sie ein, den Sommer 2023 in der Kapelle von Bellegarde-en-Marche zu verbringen!

Ausstellung von Marie Laure Romanet-Prin von 15 bis 18 Uhr « Le fil de la vie » (Der Faden des Lebens)

Mise à jour le 2023-07-13 par Marche et Combraille en Aquitaine