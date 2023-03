Ateliers mosaïque Chapelle Notre-Dame Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Ateliers mosaïque Chapelle Notre-Dame, 1 avril 2023, Bayonne. Ateliers mosaïque 1 et 2 avril Chapelle Notre-Dame Atelier mosaïque / INITIATION (enfants)

→ Samedi 1er avril de 10h à 11h30

→ Dimanche 2 avril de 14h à 15h30

Avec Nina Quaglio (Atelier Zatiki), viens découvrir l’art de la mosaïque et emporte ta création à la maison ! Découpe et collage sur support bois de mosaïques multicolores, miroir, graines, coquillages, bois flottés…

À partir de 6 ans. Présence obligatoire d’un adulte accompagnateur.

R.-V. : chapelle du collège Notre-Dame, place Montaut, entrée rue Douer.

Gratuit, sur réservation au 05 59 46 60 34 Retrouvez toute la programmation des Journées Européennes des Métiers d’Art de la Ville de Bayonne : https://www.bayonne.fr/ Chapelle Notre-Dame Place Montaut, Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.zatiki-mosaiques.fr/ »}] [{« link »: « https://www.bayonne.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T11:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T15:30:00+02:00 scolaires grand public Nina Quaglio @ A. Vaquero

Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Chapelle Notre-Dame Adresse Place Montaut, Bayonne Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Chapelle Notre-Dame Bayonne

Chapelle Notre-Dame Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Ateliers mosaïque Chapelle Notre-Dame 2023-04-01 was last modified: by Ateliers mosaïque Chapelle Notre-Dame Chapelle Notre-Dame 1 avril 2023 Bayonne Chapelle Notre-Dame Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques