Toulouse Atelier artistique et scientifique « Stage Cirque et Sciences » Chapelle Mexicaine (Tabar) Toulouse, 10 juillet 2023, Toulouse. Atelier artistique et scientifique « Stage Cirque et Sciences » 10 – 12 juillet Chapelle Mexicaine (Tabar) Aucun matériel à prévoir. 1 animateur des Petits Débrouillards et 1 circassien vous accueillent pendant 3 après midi de 15h à 19h pour vous faire découvrir les arts du cirque et les phénomènes qui s’y trouvent.

Jonglage, équilibre, lancers, illusions d’optique sont autant d’activités que nous pouvons tous pratiquer. Autant découvrir les sciences qui s’y cachent ! Chapelle Mexicaine (Tabar) Pl. André Mathieu, 31100 Toulouse Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie Ce lieu situé au coeur du quartier Tabar permet aux acteurs du quartier de proposer aux habitants leurs activités au plus près de leur lieu de vie. Le stationnement à proximité est très simple. Vous pourrez ensuite accéder au lieu de l’activité à pied (le site est accessible en fauteuil). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T15:00:00+02:00 – 2023-07-10T19:00:00+02:00

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T19:00:00+02:00

