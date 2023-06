Exposition : Libres comme l’Art Chapelle-Maison du Patrimoine Ancône, 4 août 2023, Ancône.

Ancône,Drôme

Quatre amis, quatre artistes, épris de liberté, vous invitent à découvrir l’art sous toutes ses formes Sculptures, photographies, pliages….

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-06 . .

Chapelle-Maison du Patrimoine Rue Louis Delpech

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Four friends, four freedom-loving artists, invite you to discover art in all its forms: sculpture, photography, folding…

Cuatro amigos, cuatro artistas amantes de la libertad, le invitan a descubrir el arte en todas sus formas Esculturas, fotografías, plegables…

Vier Freunde, vier freiheitsliebende Künstler laden Sie ein, die Kunst in all ihren Formen zu entdecken Skulpturen, Fotografien, Faltungen…

