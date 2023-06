Vernissage de l’exposition Libres comme l’Art Chapelle-Maison du Patrimoine Ancône, 4 août 2023, Ancône.

Ancône,Drôme

Les artistes vous donnent rendez-vous pour le vernissage de l’exposition Libres comme l’art..

2023-08-04

Chapelle-Maison du Patrimoine Rue Louis Delpech

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The artists invite you to the opening of the exhibition Free as Art.

Los artistas tienen el placer de invitarle a la inauguración de su exposición Libres comme l’art.

Die Künstler laden Sie zur Vernissage der Ausstellung Libres comme l’art ein.

