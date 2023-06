Déambulation musicale & patrimoniale Chapelle Madame Mailly-Maillet Mailly-Maillet Catégories d’Évènement: Mailly-Maillet

Somme Déambulation musicale & patrimoniale Chapelle Madame Mailly-Maillet, 10 juin 2023, Mailly-Maillet. Déambulation musicale & patrimoniale Samedi 10 juin, 18h00 Chapelle Madame Gratuit L’A.S.R.P.M Association pour la Sauvegarde et la Restauration du Patrimoine de MAILLY-MAILLET vous invite à une « Déambulation musicale » autour de son patrimoine historique

Concerts gratuits Samedi 10 juin 2023 18h00 : concert devant la Chapelle Madame de l’Harmonie de Bray sur Somme,

19h00 : balade musicale dans l’allée de la Chapelle puis pause musicale avec buvette et restauration sur la place du village. (Buvette et restauration à partir de 18h00 jusqu’à 22h30)

20h30 : concert de jazz (sans réservation) dans l’église St Pierre du groupe « Jazz Fastoche ». Chapelle Madame Mailly-Maillet Mailly-Maillet 80560 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 37 39 96 78 »}, {« type »: « email », « value »: « bertrand.belvalette@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T18:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:30:00+02:00

2023-06-10T18:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:30:00+02:00 Mailly Maillet Pays du Coquelicot Détails Catégories d’Évènement: Mailly-Maillet, Somme Autres Lieu Chapelle Madame Adresse Mailly-Maillet Ville Mailly-Maillet Departement Somme Age max 99 Lieu Ville Chapelle Madame Mailly-Maillet

Chapelle Madame Mailly-Maillet Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mailly-maillet/

Déambulation musicale & patrimoniale Chapelle Madame Mailly-Maillet 2023-06-10 was last modified: by Déambulation musicale & patrimoniale Chapelle Madame Mailly-Maillet Chapelle Madame Mailly-Maillet 10 juin 2023