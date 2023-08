Les 5 à 7 de Louspeyrous : Couleur Sud & Gabrielle Alya Chapelle Louspeyrous Sainte-Maure-de-Peyriac, 24 septembre 2023, Sainte-Maure-de-Peyriac.

Sainte-Maure-de-Peyriac,Lot-et-Garonne

Dans le cadre des 5 à 7 de Louspeyrous, le prochain concert présente Couleur Sud et Gabrielle Alya

Intrigué par les flots chaleureux de la musique latino-américaine, Couleur Sud est un métissage subtil entre saudade et joie de vivre, mélancolie douce et musique du bonheur.

La musique de Gabrielle Alya plonge ses racines dans des chants du plus profond des âges, et de tous horizons.

Egalement auteur-compositeur, Gabrielle s’accompagne aux allures de soucoupe volante et aux sonorités envoûtantes.

Grâce à sa première vie de chanteuse d’opéra, Gabrielle possède une voix véritablement pure et maîtrisée, aux envolées lyriques, un chant de l’âme qui invite au sacré…

Lors de ce concert, elle vous fera découvrir son premier album Inner Child, ainsi que des nouveaux morceaux de son nouvel album, et vous invitera aussi à voyager au son du tambour et de sa voix !.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 19:00:00. EUR.

Chapelle Louspeyrous

Sainte-Maure-de-Peyriac 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Louspeyrous 5 à 7 series, the next concert features Couleur Sud and Gabrielle Alya

Intrigued by the warm waves of Latin American music, Couleur Sud is a subtle blend of saudade and joie de vivre, gentle melancholy and music of happiness.

Gabrielle Alya’s music is rooted in songs from the depths of time, and from all horizons.

Also a songwriter, Gabrielle accompanies herself with a flying saucer of bewitching sounds.

Thanks to her early life as an opera singer, Gabrielle possesses a truly pure and masterful voice, with lyrical flights, a song of the soul that invites the sacred…

In this concert, she’ll introduce you to her first album, Inner Child, as well as new tracks from her new album, and invite you to travel to the sound of the drum and her voice!

En el marco del ciclo Louspeyrous 5 à 7, el próximo concierto presenta a Couleur Sud y Gabrielle Alya

Intrigados por las cálidas olas de la música latinoamericana, Couleur Sud es una sutil mezcla de saudade y alegría de vivir, suave melancolía y música de la felicidad.

La música de Gabrielle Alya hunde sus raíces en canciones del fondo de los tiempos y de todos los horizontes.

También compositora, Gabrielle se acompaña de un platillo volante de sonidos hechizantes.

Gracias a su temprana vida como cantante de ópera, Gabrielle posee una voz verdaderamente pura y magistral, con vuelos líricos de fantasía, un canto del alma que invita a lo sagrado…

En este concierto, te mostrará su álbum de debut Inner Child, así como nuevos temas de su nuevo disco, ¡y te invitará a viajar al son del tambor y de su voz!

Im Rahmen der 5 à 7 von Louspeyrous präsentiert das nächste Konzert Couleur Sud und Gabrielle Alya

Fasziniert von den warmen Strömen der lateinamerikanischen Musik, ist Couleur Sud eine subtile Mischung aus Saudade und Lebensfreude, sanfter Melancholie und Musik des Glücks.

Die Musik von Gabrielle Alya hat ihre Wurzeln in Liedern aus den tiefsten Zeiten und aus allen Himmelsrichtungen.

Gabrielle, die auch als Songwriterin tätig ist, begleitet sich selbst mit den Allüren einer fliegenden Untertasse und betörenden Klängen.

Dank ihres ersten Lebens als Opernsängerin verfügt Gabrielle über eine wahrhaft reine und beherrschte Stimme mit lyrischen Höhenflügen, ein Gesang der Seele, der zum Heiligen einlädt…

Bei diesem Konzert wird sie Ihnen ihr erstes Album Inner Child sowie neue Stücke aus ihrem neuen Album vorstellen und Sie auch dazu einladen, zum Klang der Trommel und ihrer Stimme zu reisen!

