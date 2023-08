Les 5 à 7 de Louspeyrous : Vanessa Riu & Gérard Guidi Chapelle Louspeyrous Sainte-Maure-de-Peyriac, 3 septembre 2023, Sainte-Maure-de-Peyriac.

Sainte-Maure-de-Peyriac,Lot-et-Garonne

Dans le cadre des 5 à 7 de Louspeyrous, le prochain concert présente Vanessa Riu et Gérard Guidi.

Vanessa Riu vit sa passion musicale avec une belle énergie. Elle chante des reprises en s’accompagnant au piano, ses goûts sont électriques.

Gérard Guidi écrit, compose et chante pour le plaisir. Il prends soin des mots sur lesquels il pose quelques accords de guitare. Son répertoire s’inscrit dans la tradition de la chanson française. Ces deux artistes aiment à se retrouver sur scènes pour partager quelques duos..

Chapelle Louspeyrous

As part of the Louspeyrous 5 à 7 series, the next concert features Vanessa Riu and Gérard Guidi.

Vanessa Riu lives her musical passion with great energy. She sings covers, accompanying herself on the piano, and her tastes are electric.

Gérard Guidi writes, composes and sings for pleasure. He takes care of the words on which he lays a few guitar chords. His repertoire is in the French chanson tradition. These two artists like to get together on stage to share a few duets.

En el marco del ciclo Louspeyrous 5 à 7, el próximo concierto presenta a Vanessa Riu y Gérard Guidi.

Vanessa Riu vive su pasión musical con gran energía. Canta versiones, se acompaña al piano y sus gustos son eléctricos.

Gérard Guidi escribe, compone y canta por placer. Se ocupa de las palabras sobre las que pone unos acordes de guitarra. Su repertorio se inscribe en la tradición de la chanson francesa. A estos dos artistas les encanta juntarse en el escenario para compartir algunos duetos.

Im Rahmen der 5 à 7 von Louspeyrous präsentiert das nächste Konzert Vanessa Riu und Gérard Guidi.

Vanessa Riu lebt ihre musikalische Leidenschaft mit einer schönen Energie aus. Sie singt Coverversionen und begleitet sich dabei am Klavier, ihr Geschmack ist elektrisch.

Gérard Guidi schreibt, komponiert und singt aus Spaß an der Freude. Er achtet auf die Worte, über die er einige Gitarrenakkorde legt. Sein Repertoire steht in der Tradition des französischen Chansons. Die beiden Künstler treffen sich gerne auf der Bühne, um gemeinsam Duette zu singen.

