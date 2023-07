Concert les 5 à 7 de Louspeyrous : Duonova Chapelle Louspeyrous Sainte-Maure-de-Peyriac, 23 juillet 2023, Sainte-Maure-de-Peyriac.

Sainte-Maure-de-Peyriac,Lot-et-Garonne

Duonova est un duo de guitares acoustiques, dans une ambiance Latin Jazz. Au répertoire, des standards de jazz et de bossa-nova, arrangés sauce Duonova… Venez rêver aux sons des guitares et vous amuser à retrouver les grands classiques… Duonova pose une ambiance cosy, jazzy, jouant entre les rythmes brésiliens et les mélodies des grands standards de Jazz..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Chapelle Louspeyrous RD295

Sainte-Maure-de-Peyriac 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Duonova is an acoustic guitar duo with a Latin jazz feel. Their repertoire includes jazz and bossa nova standards, arranged in Duonova sauce… Come and dream away to the sounds of guitars, and have fun rediscovering the great classics… Duonova sets a cosy, jazzy mood, playing between Brazilian rhythms and the melodies of the great jazz standards.

Duonova es un dúo de guitarra acústica con aires de jazz latino. El repertorio incluye estándares de jazz y bossa nova, arreglados con salsa Duonova… Venga a soñar al son de las guitarras y a divertirse redescubriendo los grandes clásicos… Duonova crea un ambiente acogedor y jazzístico, jugando con los ritmos brasileños y las melodías de los grandes estándares del jazz.

Duonova ist ein Duo mit akustischen Gitarren in einer Latin-Jazz-Atmosphäre. Das Repertoire umfasst Jazz- und Bossa-Nova-Standards, die mit Duonova-Soße arrangiert wurden… Kommen Sie und träumen Sie zu den Klängen der Gitarren und haben Sie Spaß daran, die großen Klassiker wiederzufinden… Duonova schafft eine gemütliche, jazzige Atmosphäre, die zwischen brasilianischen Rhythmen und den Melodien der großen Jazzstandards spielt.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT de l’Albret