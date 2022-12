« Lavandières de jour, lavandières de nuit » Chapelle Loc Yvi Tréméven Catégories d’évènement: Finistère

« Lavandières de jour, lavandières de nuit » Chapelle Loc Yvi, 13 janvier 2023, Tréméven. « Lavandières de jour, lavandières de nuit » Vendredi 13 janvier 2023, 17h00 Chapelle Loc Yvi

Sur inscription ; plein tarif 5 €, tarif réduit 3 €.

Cette visite guidée pas comme les autres vous fera certainement frémir. Ecoutez les histoires qui se murmurent le jour sur ces êtres fantastiques que sont les lavandières de nuit. Chapelle Loc Yvi Chapelle Loc Yvi, Tréméven Tréméven 29300 Finistère Bretagne Figée entre chien et loup, cette visite guidée pas comme les autres vous fera certainement frémir. Ecoutez les histoires qui se murmurent le jour sur ces êtres fantastiques que sont les lavandières de nuit.

N’oubliez pas d’apporter votre lampe !

Organisé par pays d’Art et d’Histoire de Quimperlé Communauté.

2023-01-13T17:00:00+01:00

2023-01-13T18:00:00+01:00 Franck Betermin, Quimperlé Communauté

