Visite Chapelle La Bienheureuse Beatrix
Dimanche 17 septembre, 10h00
Chapelle La Bienheureuse Béatrix
Entrée libre

Visite libre de la Chapelle et de son environnement dominant l'Isère.

Chapelle La Bienheureuse Béatrix
26730 EYMEUX
Eymeux 26730 Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes

L'histoire et la construction de cette chapelle sont liées au culte de sainte Béatrix d'Ornacieux, jeune chartreusine du monastère de Parménie venue en 1300 à Eymeux fonder un nouveau monastère avec deux compagnes. Béatrix est béatifiée en 1869. La chapelle construite en 1897 devient dès lors un lieu de pèlerinage annuel.

Fléchage depuis le carrefour des Cicates au-dessus du village d'Eymeux pour ceux qui arrivent par le pont d'Eymeux. Fléchage à partir de la nationale 592 sur le 1er carrefour à gauche en venant de l'Ecancière en direction d'Eymeux pour ceux qui viennent de Bourg de Péage.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Barbara GUICHARD

Catégories d'Évènement: Drôme, Eymeux

Chapelle La Bienheureuse Béatrix
26730 EYMEUX
Eymeux
Drôme

