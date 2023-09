Cet évènement est passé Visite guidée Chapelle Jean-Baptiste-Leclère Aubigny-sur-Nère Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher Visite guidée Chapelle Jean-Baptiste-Leclère Aubigny-sur-Nère, 16 septembre 2023, Aubigny-sur-Nère. Visite guidée 16 et 17 septembre Chapelle Jean-Baptiste-Leclère Découvrez la chapelle de Jean-Baptiste-Leclère et, à travers elle, l’histoire de ce guérisseur albinien du XIXe siècle. Chapelle Jean-Baptiste-Leclère 1 Chemin du Moulin-des-Filles, 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire Elle abrite la dépouille d’un guérisseur local, Jean-Baptiste Leclère (1812-1850), guéri « miraculeusement » d’une cécité, à qui l’on attribua à son tour des miracles. Cette chapelle fut un lieu de pèlerinage jusqu’à la fin du XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00 Ville d’Aubigny-sur-Nère Détails Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Chapelle Jean-Baptiste-Leclère Adresse 1 Chemin du Moulin-des-Filles, 18700 Aubigny-sur-Nère Ville Aubigny-sur-Nère Departement Cher Lieu Ville Chapelle Jean-Baptiste-Leclère Aubigny-sur-Nère latitude longitude 47.490633;2.435031

Chapelle Jean-Baptiste-Leclère Aubigny-sur-Nère Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubigny-sur-nere/