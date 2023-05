Exposition « Herbes » Chapelle Impériale de Saint-Sauveur, 5 juillet 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Photographies des lacs et mares des « Encantats » saisissant les ondulations des herbes dans les eaux pures pyrénéennes.

Vernissage le 9 juillet à 17H.

> Ouvert de 16H à 19H, les mardis, mercredis, vendredis et dimanches.

> Entrée libre..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-30

Chapelle Impériale de Saint-Sauveur LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Photographs of the lakes and ponds of the « Encantats » capturing the undulations of the grasses in the pure Pyrenean waters.

Opening on July 9th at 5pm.

> Open from 4 to 7 pm on Tuesdays, Wednesdays, Fridays and Sundays.

> Free entrance.

Fotografías de los lagos y estanques de los « Encantats » que captan las ondulaciones de las hierbas en las puras aguas pirenaicas.

Inauguración el 9 de julio a las 17.00 h.

> Abierto de 16.00 a 19.00 h los martes, miércoles, viernes y domingos.

> Entrada gratuita.

Fotografien von Seen und Tümpeln in den « Encantats », die die Wellenbewegungen der Gräser im reinen Wasser der Pyrenäen einfangen.

Vernissage am 9. Juli um 17H.

> Geöffnet von 16H bis 19H, dienstags, mittwochs, freitags und sonntags.

> Freier Eintritt.

