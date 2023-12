Visite commentée de la Chapelle Impériale Chapelle Impériale Biarritz, 16 janvier 2024, Biarritz.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 14:30:00

fin : 2024-01-16 15:15:00

Visite commentée en français de la Chapelle Impériale à travers les premiers pas d’Eugénie de Montijo à Biarritz en 1834. Du domaine impérial jusqu’aux styles hispano-mauresque et romano-byzantin, ce bijou d’architecture unique dans la région vous dévoile ses secrets. Durée 45 mn – Réservation obligatoire.

.

Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Biarritz