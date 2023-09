Portes ouvertes de la chapelle de l’hôpital Chapelle Hôpital Layné Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Mont-de-Marsan Portes ouvertes de la chapelle de l’hôpital Chapelle Hôpital Layné Mont-de-Marsan, 16 septembre 2023, Mont-de-Marsan. Portes ouvertes de la chapelle de l’hôpital 16 et 17 septembre Chapelle Hôpital Layné Gratuit. Entrée libre. Visite libre et gratuite de la chapelle de l’hôpital Layné assurée par l’aumonier du CHI. La chapelle hospitalière est construite de 1937 à 1939. Elle est réalisée en béton armé, sur les plans de l’architecte Franck Bonnefousn en même temps que les anciens bâtiments de l’hôpital Layné, auxquels elle est attenante. La nef et la rotonde servant d’abside sont éclairées de petites fenêtres hautes en forme de mitres. Les vitraux historiés sont réalisés en 1948 par le maître-verrier Jean Lesquibe. Chapelle Hôpital Layné 494 boulevard Saint-Médard, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine Voiture, bus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©CHI Mont de Marsan – Pays des Sources / Amis des Eglises Anciennes des Landes Détails Catégories d’Évènement: Landes, Mont-de-Marsan Autres Lieu Chapelle Hôpital Layné Adresse 494 boulevard Saint-Médard, 40000 Mont-de-Marsan Ville Mont-de-Marsan Departement Landes Lieu Ville Chapelle Hôpital Layné Mont-de-Marsan latitude longitude 43.896415;-0.486687

Chapelle Hôpital Layné Mont-de-Marsan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-de-marsan/