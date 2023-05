Profitez d’une visite libre et d’une projection sur ce lieu d’exception Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Profitez d’une visite libre et d’une projection sur ce lieu d’exception Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle, 16 septembre 2023, La Rochelle. Profitez d’une visite libre et d’une projection sur ce lieu d’exception 16 et 17 septembre Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle Gratuit. Entrée libre. Mille Plateaux vous accueille au cœur de la chapelle Fromentin, en présence des membres de son équipe. Traversez ce lieu patrimonial atypique et découvrez son histoire à travers la projection d’un film documentaire. Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle 18 rue du collège, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 00 00 46 [{« type »: « email », « value »: « contact@milleplateauxlarochelle.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.milleplateauxlarochelle.com/ »}] Le Centre chorégraphique national de La Rochelle fait partie d’une constellation de dix-neuf centres chorégraphiques implantés sur le territoire français, outils d’une politique culturelle audacieuse initiée par le ministère de la Culture et par les collectivités territoriales il y a plus de 30 ans. Situé en plein cœur de la ville, dans la chapelle Fromentin, ce lieu dédié à la création est unique en son genre. En 2022, Olivia Grandville prend la direction du Centre chorégraphique national de La Rochelle, et il est renommé Mille Plateaux. La chorégraphe a souhaité rendre à la chapelle Fromentin, inscrite au titre des Monuments historiques, toute sa superbe, et lui apporter une dimension contemporaine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

