La chapelle en jouant Chapelle Foujita, 13 mai 2023, Reims.

La chapelle en jouant Samedi 13 mai, 20h00 Chapelle Foujita Entrée libre

Jeux de détails à retrouver, livrets- jeux, maquette à reconstruire … pour que les enfants approchent le lieu simplement avec les adultes accompagnants.

Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 35 36 07 https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita/ Le testament artistique du peintre franco-japonais Léonard Foujita (1886-1968), proposant une immersion dans l’univers unique de cet artiste fantasque et inclassable, véritable pont entre la culture japonaise et occidentale. En bus – ligne 7- arrêt Foujita En tram – lignes A et B – arrêt Schneiter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968), Notre-Dame-de-la-Paix (détail d’une fresque intérieure de la chapelle Foujita) , entre 1965 et 1966, peinture à fresque © MBA Reims 2023 / Photo : C. Devleeschauwer