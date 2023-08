Visite commentée de l’exposition « Le seul homme de la famille » la duchesse et le duc d’Angoulême Chapelle expiatoire Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite commentée de l’exposition « Le seul homme de la famille » la duchesse et le duc d’Angoulême 16 et 17 septembre Chapelle expiatoire

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition temporaire « Le seul homme de la famille. La duchesse et le duc d’Angoulême » et participez aux visites commentées du monument et de l’exposition. Grâce à des prêts exceptionnels du musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux, du musée des Beaux-Arts de Chartres et de collections privées, l’exposition permet de redécouvrir et de mettre en lumière pour la première fois ce couple quasi royal et pourtant méconnu, formé par deux personnages aux destins façonnés par l’histoire.

Visite commentée de l’exposition « Le seul homme de la famille » la duchesse et le duc d’Angoulême

Marie-Thérèse Charlotte de France, surnommée « Madame Royale », est le premier enfant de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Elle est la seule de sa fratrie à sortir vivante de la période révolutionnaire. Libérée en 1795, elle rejoint son oncle Louis XVIII en exil. En 1799, elle épouse Louis-Antoine, duc d’Angoulême, fils du comte d’Artois et dernier dauphin de France. Le rôle politique joué par la duchesse d’Angoulême lors des Cent Jours, alors même que le roi a fui à l’étranger, lui aurait valu d’être qualifiée de « seul homme de la famille » par Napoléon Bonaparte. Le duc d’Angoulême connaît son heure de gloire en 1823 lors de l’expédition militaire en Espagne dont il sort victorieux

Chapelle expiatoire 29 rue Pasquier 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 65 35 80 http://www.chapelle-expiatoire-paris.fr La construction de la Chapelle expiatoire a été décidée par Louis XVIII afin d’honorer la mémoire de Louis XVI et Marie-Antoinette. La chapelle fut ainsi édifiée sur un ancien cimetière révolutionnaire, à l’emplacement où furent inhumés Louis XVI et Marie-Antoinette en 1793. Ce monument de style néo-classique achevé en 1826 est l’œuvre de l’architecte Fontaine. M9 Saint-Augustin, M3 Havre-Caumartin / RER A Auber / Bus 32, 43, 49, 84, 94

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Chartres ; Musée des Beaux-Arts © Chloé Orrico