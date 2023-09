La Chapelle expiatoire, un monument mémoriel Chapelle expiatoire Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition temporaire « Le seul homme de la famille. La duchesse et le duc d’Angoulême » et participez aux visites commentées du monument et de l’exposition.

Grâce à des prêts exceptionnels du musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux, du musée des Beaux-Arts de Chartres et de collections privées, l’exposition permet de redécouvrir et de mettre en lumière pour la première fois ce couple quasi royal et pourtant méconnu, formé par deux personnages aux destins façonnés par l’histoire.

La Chapelle expiatoire s’élève à l’emplacement de l’ancien cimetière de la Madeleine où furent inhumés Louis XVI et Marie-Antoinette pendant la Révolution, ainsi que les corps de 500 condamnés à la guillotine. Sous la Restauration, Louis XVIII fait transférer la dépouille des souverains à la nécropole royale de Saint-Denis. Les travaux de la Chapelle expiatoire sont confiés à l’architecte Pierre Fontaine. Achevé en 1826, ce monument à vocation mémorielle, rappelle le péché que constitue aux yeux des royalistes, l’exécution du roi Louis XVI. Menacée de démolition à de multiples reprises, la Chapelle expiatoire est, selon Chateaubriand, « le monument le plus remarquable de Paris ».

Chapelle expiatoire 29 rue Pasquier 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 65 35 80 http://www.chapelle-expiatoire-paris.fr M9 Saint-Augustin, M3 Havre-Caumartin / RER A Auber / Bus 32, 43, 49, 84, 94

