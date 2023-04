La Chapelle expiatoire, histoire d’un jardin, mémoire d’un quartier Chapelle expiatoire Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Au moment de la construction de la Chapelle expiatoire au début du XIXe siècle, le quartier de la Madeleine est encore peu urbanisé. Bâtie autour d’un remblai de terre de l’ancien cimetière, le monument domine le voisinage fait d’un habitat plus clairsemé et peu élevé. Au fil des ans, l’environnement évolue et se transforme pour s’intégrer dans un quartier dont l’architecture nous raconte l’histoire du XIXe au XXe siècle.

Visite thématique à la découverte de l'histoire des jardins de la Chapelle expiatoire, du cimetière de la Madeleine au square Louis XVI.

Les 2, 3 et 4 juin à 14h30
Chapelle expiatoire
29 rue Pasquier 75008 Paris

