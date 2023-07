Visite guidée Chapelle et maison du clergé Charles de Blois Blois, 16 septembre 2023, Blois.

Venez visiter la Chapelle de la Maison du clergé réalisée (architecture et décoration de peintures murales) par Bernard Lorjou et Simone Mottet entre 1962-1989-2005, lors d’une visite commentée

Chapelle et maison du clergé Charles de Blois Maison du clergé – le Bon Secours 7 rue d'Artois, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Chapelle de la Maison du clergé réalisée (architecture et décoration de peintures murales) par Bernard Lorjou et Simone Mottet. 1962-1989-2005.

Cette création est ornée de 55 m de toiles illustrant 7 paraboles, d’un Christ et d’un vitrail. Revisitée par Madeleine Siériès qui a restructuré le chœur, créé la chapelle du saint sacrement, le mobilier et les éclairages. Toute personne. Voiture de personne handicapée possible.

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

