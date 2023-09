Cet évènement est passé Chapelle et butte Saint-Cassien CHAPELLE ET BUTTE DE SAINT CASSIEN Mandelieu-la-Napoule Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Chapelle et butte Saint-Cassien
16 et 17 septembre
Visite commentée SAMEDI et DIMANCHE 10h – 11h30 et 14h – 16h30 (durée 30 min)

Venez apprécier l’histoire du lieu de l’Antiquité à nos jours et découvrir la fresque de Saint-Cassien du XVIIe siècle nouvellement restaurée.

Entrée par l’aéroport de Cannes-Mandelieu

Rens. 06 80 52 34 79

Entrée par l'aéroport de Cannes-Mandelieu
Rens. 06 80 52 34 79
Ligne de bus : 1, A
CHAPELLE ET BUTTE DE SAINT CASSIEN
269, Avenue Francis Tonner
06150 Cannes Mandelieu-la-Napoule
06210 Alpes-Maritimes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
http://www.stcassien.com
Lieu de pèlerinage cannois depuis le Moyen Age.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

