Visite de la chapelle Sainte-Anne d’Aillant Chapelle ermitage Sainte-Anne Aillant-sur-Tholon Catégories d’Évènement: Aillant-sur-Tholon

Yonne Visite de la chapelle Sainte-Anne d’Aillant Chapelle ermitage Sainte-Anne Aillant-sur-Tholon, 16 septembre 2023, Aillant-sur-Tholon. Visite de la chapelle Sainte-Anne d’Aillant 16 et 17 septembre Chapelle ermitage Sainte-Anne Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la chapelle ermitage Sainte-Anne d’Aillant-sur-Tholon vous ouvre ses portes pour une visite guidée ou libre. Chapelle ermitage Sainte-Anne Rue de la Motte 89110 Aillant-sur-Tholon Aillant-sur-Tholon 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 63 42 32 http://chapelle.aillant.free.fr Dernier ermitage du département, en bon état. La chapelle et son enclos sont soigneusement entretenus. direction : les Ormes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Chapelle ermitage Sainte-Anne Détails Catégories d’Évènement: Aillant-sur-Tholon, Yonne Autres Lieu Chapelle ermitage Sainte-Anne Adresse Rue de la Motte 89110 Aillant-sur-Tholon Ville Aillant-sur-Tholon Departement Yonne Lieu Ville Chapelle ermitage Sainte-Anne Aillant-sur-Tholon

Chapelle ermitage Sainte-Anne Aillant-sur-Tholon Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aillant-sur-tholon/