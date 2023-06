Visite de la chapelle du Vouillot (1850) Chapelle du Vouillot Diconne Diconne Catégories d’Évènement: Diconne

Saône-et-Loire Visite de la chapelle du Vouillot (1850) Chapelle du Vouillot Diconne, 15 septembre 2023, Diconne. Visite de la chapelle du Vouillot (1850) 15 – 17 septembre Chapelle du Vouillot Entrée gratuite, visite libre. Se présenter auprès du propriétaire pour accéder à la chapelle (propriété privée). Érigée sur le domaine du Château Desbois, cette jolie chapelle privée date du XIXe siècle (1850). Construite en bois et torchis, son architecture reflète les techniques des habitats traditionnels de Bresse Bourguignonne.

Rénovée par son propriétaire actuel depuis 2020, elle offre une trace vivante de l'histoire et du patrimoine de la région. Chapelle du Vouillot 1 impasse du Vouillot 71330 Diconne Diconne 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 84 64 71 58

parking devant le 1 impasse du Vouillot 71330 Diconne. Présentez-vous auprès du propriétaire pour accéder à la chapelle.

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:30:00+02:00

