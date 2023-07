Venez écouter l’histoire d’une chapelle Chapelle du vieux Saint-Amé Saint-Amé, 16 septembre 2023, Saint-Amé.

Venez écouter l’histoire d’une chapelle 16 et 17 septembre Chapelle du vieux Saint-Amé Entrée gratuite

Un membre de l’association des Amis du Vieux Saint-Amé vous raconte l’histoire de la Chapelle et répond à vos questions

Chapelle du vieux Saint-Amé Forêt communale, 88120 Saint-Amé Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est 03 29 61 20 18 http://www.saint-ame.fr/ La Chapelle Saint-Amé témoigne du lieu où vécut en ermite Amé de Remiremont ou saint Amé (né vers 560 à Grenoble et mort vers 627 à Remiremont) évangélisateur et fondateur du monastère féminin de Remiremont, le Mont d’Habend nommé plus tard le Saint Mont. La chapelle est édifiée sur l’emplacement de la grotte de l’ermitage du saint abbé, un pèlerinage s’y est établi et la fête de saint Amé y est célébrée chaque 13 septembre.

Commune de Saint-Amé