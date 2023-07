La Freak, journal d’une femme vaudou Chapelle du Verbe Incarné Avignon, 7 juillet 2023, Avignon.

La Freak, journal d’une femme vaudou 7 – 26 juillet Chapelle du Verbe Incarné

Quels corps, quelles femmes, quels discours, quels imaginaires sont représentés dans les médias, les films et sur les plateaux de théâtre ? Comment s’y faire une place quand on est aux antipodes des codes de la minceur et de la blancheur ?

Seule en scène, Sabine Pakora fait le récit de son corps, de son histoire, des rôles qu’elle a rêvé d’interpréter et de ceux qu’on lui a imposés. Ses doubles, une « Mama » et une prostituée, incarnés par deux statues grandeur nature au plateau, rappellent les stéréotypes auxquels elle a été confrontée.

Elle raconte avec humour et sensibilité, à travers des personnages aussi cruels que drôles, son expérience d’animatrice dans des goûters d’anniversaire, les cours de théâtre et son rêve de jouer Phèdre, les castings… et ce choix de continuer à être actrice, d’écrire son histoire et inventer ses propres rôles : « Bien que le combat semble inégal et difficile, ma seule arme est de leur opposer d’autres images, des images de mon vrai moi, de les inonder de moi. »

Chapelle du Verbe Incarné 21G rue des Lices Avignon

Jérémie Lévy