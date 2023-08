Chapelle Saint Dulien et Saint Dulcien Chapelle du Trépas Jans Catégories d’Évènement: Jans

Loire-Atlantique Chapelle Saint Dulien et Saint Dulcien Chapelle du Trépas Jans, 16 septembre 2023, Jans. Chapelle Saint Dulien et Saint Dulcien 16 et 17 septembre Chapelle du Trépas Entrée libre, contact : 02 40 51 43 73 Les jumeaux Dulien et Dulcien seraient, d’après la légende, les évangélisateurs de Jans (compris alors dans la vaste forêt de Domnesche). Ces derniers « auraient remonté la rivière du Don en partant du lac Murin et s’étaient fixés sur les bords de la Cosne, en un asile devenu la chapelle précitée et où ils furent décapités pour leur fidélité au christianisme, tout comme saints Donatien et Rogatien de Nantes ».

Chapelle érigée en mémoire de Saint-Dulien et Saint-Dulcien, deux frères jumeaux et saints évangélistes bretons. Reconstruite par des bénévoles dans les années 1990, elle jouxte une fontaine réputée pour guérir de la rage.

