27ème édition des Musiques à la Baule 13 – 17 juillet CHAPELLE DU SACRE COEUR

DE MOZART AUX BEATLES

13 juillet 2023, 21h

Quatuor Théis :

Mélanie Panel, flûte traversière • Sophie Bollich, violon

Pascale Pergaix, alto • Anaïs Belorgey, violoncelle

Le quatuor Théis, formé par les musiciennes de l’Orchestre National des Pays de la Loire, vous propose d’entrer dans les coulisses d’une répétition tout en questionnant et en révélant les richesses d’un travail musical exigeant.

Comment concilier personnalité, harmonie et élan commun ? De la magie de Mozart aux rythmes endiablés du tango argentin, en passant par la musique des Beatles, un concert insolite où se mêlent complicité, humour et émotions !



DIPTYQUE DE PIANO | IONAH MAIATSKY

14 juillet 2023, 17h

CHOPIN, Nocturne opus 48 n°2

CHOPIN, Scherzo opus 54

CHOPIN, Sonate nº3 opus 58

SCRIABINE, Sonate n°5 opus 53

La valeur n’attend pas le nombre des années : à tout juste vingt ans, Ionah Maiatsky s’impose déjà comme l’un des pianistes les plus accomplis de sa génération…

DIPTYQUE DE PIANO | JEAN-FRANÇOIS HEISSER

14 juillet 2023, 19h

RAVEL, Sonatine

BEETHOVEN, Bagatelles opus 126

SCHUMANN, Davidsbündlertänze opus 6 pour piano solo

On ne présente plus Jean-François Heisser dont l’intelligence musical et la profondeur de son jeu rayonnent depuis plus de 50 ans sur les plus belles salles du monde ! Ses interprétations ciselées du plus beau lyrisme font référence et sa très riche discographie ne compte pas moins de 40 albums !

LOCO CELLO

15 juillet 2023, 21h

CLASSIQUE – JAZZ – CRÉATIONS

François Salque, violoncelle

Samuel Strouk, guitare

Jérémie Arranger, contrebasse

Œuvres de Django REINHARDT, Astor PIAZZOLLA, Stéphane GRAPPELLI, Piotr TCHAÏKOVSKI, Samuel STROUK…

« Un souffle extraordinaire » Concerto.net

LES VIOLONCELLES EN FÊTES

16 juillet 2023, 21h

ŒUVRES DE BACH, OFFENBACH, MONTERVERDI, TCHAIKOVSKI, PAGANINI… POUR 1, 2, 3 & 4 VIOLONCELLES…

François Salque, Maria-Andrea Mendoza, Eliott Moriceau, Jeanne Burdin, violoncelles

Ces quatre virtuoses nous révéleront une richesse et une palette de timbre insoupçonnées couvrant quatre siècles d’histoire de la musique européenne ! À la fois virtuose et émouvant, dévoilant un très large ambitus sonore, le violoncelle se révèle un instrument puissant, noble et nuancé se suffisant pleinement à lui-même et créant l’illusion d’un orchestre symphonique ! Pour ce concert, des œuvres à découvrir spécialement écrites pour ensemble de violoncelles ainsi que des joyaux du répertoire symphonique et vocal dans des arrangements respectueux et lumineux d’équilibre. Également au programme la célèbre Bachianas Brasileiras du compositeur brésilien Villa-Lobos.

SOIRÉE JAZZ MANOUCHE !

17 juillet 2023, 21h

Alba Obert, violon

Fédia Amice, guitare

Tom Guillois, contrebasse

Mélangeant traditions tziganes et jazz américain, le “swing gitan” fier et particulièrement émouvant, éclot à la croisée de cultures fort éloignées….

