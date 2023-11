Pat Berning Noël Chapelle du Riou Mazet-Saint-Voy, 1 décembre 2023, Mazet-Saint-Voy.

Mazet-Saint-Voy,Haute-Loire

Pat Berning en concert pour Noël. Ouvert à tous suivi du pot de l’amitié.

Organisé par l’Eglise Evangélique Libre du Riou..

Chapelle du Riou

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Pat Berning in concert for Christmas. Open to all, followed by a pot de l’amitié.

Organized by Eglise Evangélique Libre du Riou.

Pat Berning en concierto por Navidad. Abierto a todos, seguido de una copa.

Organizado por la Eglise Evangélique Libre du Riou.

Pat Berning gibt ein Weihnachtskonzert. Offen für alle, gefolgt von einem Umtrunk.

Organisiert von der Eglise Evangélique Libre du Riou.

