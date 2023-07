Exposition de peintures organisée par Arts et Culture, Taulignan Chapelle du Pradou Taulignan, 8 juillet 2023, Taulignan.

Taulignan,Drôme

Exposition de peintures et photographies en petits formats. 17 exposants vous présentent leurs plus belles œuvres..

2023-07-08 fin : 2023-08-13 . .

Chapelle du Pradou Place du Pradou

Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition of small-format paintings and photographs. 17 exhibitors present their finest works.

Exposición de pinturas y fotografías de pequeño formato. 17 expositores presentan sus mejores obras.

Ausstellung von Gemälden und Fotografien in kleinen Formaten. 17 Aussteller präsentieren ihre schönsten Werke.

