Festival du Haut Limousin – Balade musicale – Une suite de Bach Chapelle du Pont Saint Martin Saint-Bonnet-de-Bellac Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Bonnet-de-Bellac Festival du Haut Limousin – Balade musicale – Une suite de Bach Chapelle du Pont Saint Martin Saint-Bonnet-de-Bellac, 2 août 2023, Saint-Bonnet-de-Bellac. Saint-Bonnet-de-Bellac,Haute-Vienne Par Cécile Vérolles, violoncelle baroque..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . .

Chapelle du Pont Saint Martin Pont Saint Martin

Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



By Cécile Vérolles, baroque cello. Por Cécile Vérolles, violonchelo barroco. Von Cécile Vérolles, Barockcello. Mise à jour le 2023-04-26 par OT Pays du Haut Limousin Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Bonnet-de-Bellac Autres Lieu Chapelle du Pont Saint Martin Adresse Chapelle du Pont Saint Martin Pont Saint Martin Ville Saint-Bonnet-de-Bellac Departement Haute-Vienne Lieu Ville Chapelle du Pont Saint Martin Saint-Bonnet-de-Bellac

Chapelle du Pont Saint Martin Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bonnet-de-bellac/