Cet évènement est passé Exposition photos « Les clochers de France » Chapelle du musée près de la place Becquerel Chatillon-coligny Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny Exposition photos « Les clochers de France » Chapelle du musée près de la place Becquerel Chatillon-coligny, 14 octobre 2023, Chatillon-coligny. Exposition photos « Les clochers de France » 14 – 22 octobre Chapelle du musée près de la place Becquerel Exposition photos « Les Clochers de France » dans la Chapelle du Musée près de la place Becquerel, organisée par le Comité des fêtes, Syndicat d’Initiative de Châtillon-Coligny. Chapelle du musée près de la place Becquerel Place Becquerel, Chatillon-coligny Chatillon-coligny [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 96 02 33 »}, {« type »: « email », « value »: « comitedesfeteschatilloncoligny@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00 FMACEN045V505BR1 Comité des fêtes Détails Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny Autres Lieu Chapelle du musée près de la place Becquerel Adresse Place Becquerel, Chatillon-coligny Ville Chatillon-coligny Lieu Ville Chapelle du musée près de la place Becquerel Chatillon-coligny latitude longitude 47.821049;2.845716

Chapelle du musée près de la place Becquerel Chatillon-coligny https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-coligny/