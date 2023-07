Spectacle jeune public « Moi, Moi, Moi » Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 23 août 2023, Batz sur mer.

Spectacle jeune public « Moi, Moi, Moi »

Mercredi 23 août à 11h

Chapelle du Mûrier

Gratuit

La reine Irène, haute en couleurs et totalement autocentrée est dans tous ses états : elle veut ci, elle veut ça, elle réclame à tout va. Elle ne veut surtout pas s’ennuyer ! Elle dirige Hippolyte, son fidèle serviteur qui fait preuve d’un dévouement et d’une patience sans borne. Guindé dans son costume trois pièces noir, il ne manque pas de talents pour la divertir : tours de magie, chorégraphie surréaliste, acrobatie, chanson… il est même prêt à essayer de s’envoler !

Il ferait tout (et surtout n’importe quoi !) pour la satisfaire. Il ne sait pas dire « non ». La reine Irène le sait et elle en use et abuse malgré l’affection qu’elle lui porte. Mais un jour la reine Irène va trop loin et Hippolyte décide de démissionner. « Majestée, mettez-vous à ma place ! ».

Elle le prend au mot et l’installe sur le trône.

À partir de 3 ans

Théâtre clownesque, par la Cie Pied’né

